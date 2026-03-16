В Подмосковье увеличили выплату приемным родителям до 50,6 тыс рублей

В Подмосковье приемные родители и опекуны получили ежегодное пособие в увеличенном размере — 50 677 рублей на каждого ребенка-сироту, находящегося под опекой. Выплата перечисляется автоматически: семьям не нужно подавать заявления, собирать справки или посещать ведомства.

«Подмосковье — лидер среди субъектов страны по устройству детей-сирот в семьи. Сегодня в приемных семьях воспитываются порядка 14 тысяч детей. Для нас принципиально важно, чтобы семьи, которые берут на себя такую ответственность, чувствовали поддержку», — прокомментировала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В министерстве напомнили, что ежегодная выплата — часть комплексной системы помощи. Приемным семьям доступны финансовые меры поддержки и социальное сопровождение, включая консультации психологов, обучающие семинары и помощь профильных специалистов.

На базе Школы приемных родителей действуют дополнительные образовательные модули. Кроме того, детям-сиротам предоставляют жилье по достижении совершеннолетия, бесплатный проезд в общественном транспорте и выплаты на отдых. Студенты колледжей и вузов получают губернаторскую стипендию, ежегодные пособия и единовременную выплату после окончания учебы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.