В Подмосковье увеличили число декретных пособий и выплат по больничным листам

Отделение Социального фонда России по Москве и Московской области в 2025 году повысило размеры страховых выплат, которые положены работающим гражданам, в том числе вступившим в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Это — больничные, пособия по беременности и родам, а также пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, сообщает пресс-служба социального фонда России.

Сумма выплат рассчитывается из среднего заработка гражданина за два предшествующих календарных года, при этом существуют минимальные и максимальные пороги.

В 2025 году предельные суммы страховых выплат по временной нетрудоспособности были увеличены на 40%. С текущего года максимальная сумма пособия за один день нетрудоспособности по больничному листу составил 5 673,97рублей.

Если заработок меньше МРОТ или страховой стаж меньше шести месяцев, средний дневной заработок рассчитывается с учетом минимального размера оплаты труда. В 2025 году МРОТ был увеличен, и теперь составляет 22 440 рублей. Соответственно, минимальная оплата одного дня больничного в текущем году составляет 737,75 рубля.

Сумма пособия по беременности и родам также увеличилась: верхняя граница выплаты в случае одноплодной беременности без осложнений в 2025 году за 140 календарных дней составляет 794 355,80 рублей, минимальная сумма установлена на уровне 103 285 рублей.

Пособие выплачивается единовременно за весь период отпуска по беременности и равняется 100% среднего заработкаженщины за два года, предшествующих рождению ребенка. Если заработок женщины за указанный период равен или меньше МРОТ, пособие гарантированно выплачивается в сумме не ниже минимального установленного размера. При достижении максимальных значений заработка устанавливается предельный размер пособия.

Изменилась и предельная сумма пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. В 2025 году максимальный размер пособия составил 68 995,48 рублей, минимальный размер с 1 февраля текущего года — 10 103,83 рубля.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет назначается одному из членов семьи при выходе в отпуск по заявлению у работодателя. Его размер равен 40% от среднего заработка за предыдущие два года. Выплаты продолжаются даже при досрочном выходе из отпуска по уходу на полный рабочий день.

Как получить декретные пособия и выплаты по больничному индивидуальным предпринимателям, адвокатам, нотариусам

Индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, члены крестьянских (фермерских) хозяйств также могутполучать пособия по больничному и в связи с материнством, но об этом им нужно позаботиться заранее. Нужно вступить в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию с отделением Социального фонда, подать заявление о вступлении в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и ежегодно вносить добровольные взносы.

Заявление о вступлении в правоотношения можно подать на портале госуслуг, лично в клиентской службе отделения СФР по Москве и Московской области и МФЦ.

Взносы необходимо заплатить до 31 декабря текущего года. Стоимость страхового года в 2025 году составляет 7 809,12 рублей, для лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Реквизиты для перечисления страховых взносов можно найти на сайте.

Правоотношения прекращаются в случае неуплаты или неполной уплаты страховых взносов в установленные сроки, а также при наличии в Отделении СФР по Москве и Московской области сведений из ЕГРИП, ЕГРН о прекращении деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса или члена крестьянского (фермерского) хозяйства.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.