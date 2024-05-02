В Подмосковье утвержден новый состав архитектурной комиссии

сегодня в 17:15

В обновленную архитектурную комиссию градостроительного совета Московской области, которая занимается рассмотрением проектов на территории региона, вошли эксперты, практикующие архитекторы высокого уровня, члены союза архитекторов России и Международной академии архитектуры. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Председателем обновленного состава архкомиссии является первый заместитель руководителя комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Архитектурная комиссия — это постоянно действующий совещательный орган при градостроительном совете Московской области, который рассматривает архитектурные и градостроительные проекты, планируемые к реализации на территории региона.

С 2014 года Мособлархитектура провела 474 заседания, рассмотрев в общей сложности более 7 тыс. проектов.

Основная задача архитектурной комиссии — повышение качества проектных решений и, соответственно, планируемых к реализации объектов. Вместе с профессионалами в области архитектуры и градостроительства регулярно и всесторонне рассматриваются, обсуждаются самые разные проекты совместно с авторами. Работа экспертов архкомиссии позволяет комплексно проанализировать проекты с точки зрения архитектурного и художественного облика, эксплуатации будущего объекта, его интеграции в окружающую среду и существующую застройку.

Заседания архкомиссии проходят в еженедельном режиме.

Ознакомиться с составом и положением об архитектурной комиссии градостроительного совета Московской области можно на официальном сайте Мособлархитектуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.