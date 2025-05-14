В Подмосковье утвердят границы для 70 братских могил советских воинов в 2025 г

В 2025 году отмечается 80-летие Великой Победы. На территории Московской области в 1941–1945 годах велись ожесточенные бои, воины Советской Армии и местные жители оказывали упорное сопротивление немецко-фашистским войскам. На всей территории Московской области множество братских захоронений, которые стихийно возникали в местах крупных столкновений и боев. Братские могилы тех лет можно найти в разных локациях — в границах городов (парки, скверы), сел и деревень, вблизи храмов и церквей, на территориях кладбищ, в лесах и лесопарковых зонах. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия региона.

В рамках государственной программы Московской области «Культура и туризм Подмосковья» за счет средств бюджета Московской области в 2025 году запланирована разработка проектов границ территорий для 70 объектов культурного наследия регионального значения — братских могил советских воинов, расположенных в разных городских и муниципальных округах Московской области, таких как: Балашиха, Богородский, Волоколамский, Дмитровский, Зарайск, Истра, Клин, Лотошино, Можайский, Наро-Фоминский, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Пушкинский, Чехов.

Утверждение границ и режимов использования территорий позволит обеспечить сохранность всех воинских захоронений, расположенных на территории Московской области и состоящих под государственной охраной в качестве объектов культурного наследия. Знать и помнить героев и жертв Великой Отечественной войны важно для сохранения исторической правды.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.