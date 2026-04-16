В Подмосковье утвердили новый режим охраны заказника Черустинский лес

Правительство Московской области утвердило постановление о реорганизации государственного природного заказника «Черустинский лес» в муниципальном округе Шатура. Документ актуализирует режим особой охраны без изменения границ территории и нового строительства, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Заказник «Черустинский лес», созданный в 1986 году, является крупнейшей особо охраняемой природной территорией Подмосковья. Его площадь составляет 22 835,71 га. Необходимость обновления связана с тем, что перечень допустимых и запрещенных видов деятельности требовал пересмотра с учетом современных условий.

В 2023 году специалисты провели инвентаризацию территории. Эксперты выполнили натурные обследования, оценили состояние экосистем и проанализировали действующую нормативную базу. Исследования подтвердили, что природные комплексы находятся в хорошем состоянии, а ранее установленный режим охраны в целом отвечает актуальным вызовам. При этом он не учитывал весь спектр возможных антропогенных воздействий.

Границы заказника остаются неизменными. Постановление не предусматривает строительство зданий и автомобильных дорог. Корректировки касаются исключительно режима особой охраны и уточнения перечня разрешенных и запрещенных видов деятельности.

«Черустинский лес» расположен в центральной части Мещерской низменности, в пределах Шатурско-Радовицкой низины, к юго-востоку от рабочего поселка Черусти. Здесь преобладают массивы березовых и сосновых лесов. На территории обитают редкие виды, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Московской области, в том числе змееяд, большой подорлик, сапсан, филин, а также обыкновенная рысь и обыкновенная летяга. Обновленный режим направлен на сохранение мест обитания этих видов и уникальных экосистем заказника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.