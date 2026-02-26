В Подмосковье утвердили график выездной вакцинации животных

Территориальное ветеринарное управление № 1 опубликовало график выездной вакцинации домашних животных против бешенства на 2026 год в ряде округов Подмосковья. Владельцы смогут бесплатно привить питомцев препаратом «Рабикан», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Выездная вакцинация пройдет в Одинцовском, Наро-Фоминском, Можайском, Рузском, Шаховском, Волоколамском, Лотошинском, Истринском и Красногорском округах.

Жители смогут бесплатно привить собак и кошек в удобных для себя локациях по утвержденному графику. Это позволит охватить большее число домашних животных и сделать процедуру доступнее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что проводимые на местах выездные администрации повышают доверие жителей Подмосковья к властям. Он уточнил, что нужно выезжать на разговор с жителями не один раз, а несколько.

«Если один раз приехал, поулыбался и уехал, то это не выездная администрация, а профанация», — заявил губернатор.