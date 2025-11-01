В Подмосковье утвердили график работы приемных ведомств в округах на ноябрь

В Московской области утвердили график работы общественных приемных исполнительных органов государственной власти региона на ноябрь 2025 года, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.

Прием посетителей будет осуществляться с 10:00 до 13:00. Получить справочную информацию можно по телефону: 8 (498) 602-31-13.

Специалисты Минтранса Подмосковья проведут прием граждан 7 ноября в Волоколамском округе, 26 ноября — в Лосино-Петровском, 19 ноября — в Подольске, 10 ноября — в Реутове, 21 ноября — в Рузском округе, 17 ноября — в Сергиево-Посадском округе, 5 ноября — в Серебряных Прудах, 12 ноября — во Фрязине.

Сотрудники министерства культуры и туризма Московской области будут принимать граждан 19 ноября в Балашихе, 10 ноября — в Кашире, 17 ноября — в Котельниках, 5 ноября — в Подольске, 21 ноября — в округе Пушкинский и городе Красноармейск, 12 ноября — в Сергиево-Посадском округе, 24 ноября — в Химках, 7 ноября — в Шаховской.

Сотрудники комитета по архитектуре и градостроительству региона примут граждан 14 ноября в Воскресенске, 7 ноября — в Долгопрудном, 26 ноября — в Жуковском, 21 ноября — в Коломне, 28 ноября — в Красногорске, 19 ноября — в Лотошине, 12 ноября — в Шаховской, 5 ноября — в Щелкове.

Полная версия графика представлена по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.