В Подмосковье утвердили график работы приемных ведомств в округах на август

В Московской области утвердили график работы общественных приемных исполнительных органов государственной власти региона в августе этого года, сообщает пресс-служба администрации губернатора Подмосковья.

Прием посетителей будет осуществляться с 10:00 до 13:00. Получить справочную информацию можно по телефону: 8 (498) 602-31-13.

Специалисты Минтранса Подмосковья проведут прием граждан 5 августа — в Богородском округе, 9 августа — в Лобне, 12 августа — в Волоколамском округе, 16 августа — в Лосино-Петровском, 19 августа — в округе Дзержинский, 23 августа — в Рузском округе, 26 августа — в городе Озеры округа Коломна, 30 августа — в Чехове.

Сотрудники министерства экономики и финансов региона будут принимать граждан 7 августа — в Балашихе, 14 августа — в Зарайске, 21 августа — в Можайском округе, 28 августа — в Мытищах.

Сотрудники министерства жилищно-коммунального хозяйства региона примут граждан 2 августа — в Одинцовском округе, 7 августа — в Звездном городке, 9 августа — в городе Электрогорск округа Павловский Посад, 14 августа — в Королеве, 16 августа — в Химках, 21 августа — в Ленинском округе, 23 августа — в Черноголовке, 28 августа — в Лотошине.

Специалисты министерства здравоохранения региона будут ждать жителей области 5 августа — во Фрязине, 7 августа — в Электростали, 12 августа — в Мытищах, 14 — в Реутове, 19 августа — в Котельниках, 21 августа — в Ивантеевке (округа Пушкинский), 26 августа — в Балашихе, 28 августа — в округе Пушкинский.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что следует внимательно прислушиваться к обращениям жителей.