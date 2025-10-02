В Подмосковье утвердили график работы приемной правительства в октябре 2025 г

Стал известен график приема граждан в приемной правительства Подмосковья на октябрь 2025 года. Приемная находится по адресу: Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 4, стр. 1, БЦ «Кубик», секция «В», сообщает пресс-служба правительства Московской области.

Так, 3 октября с 15:00 прием проведет министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

7 октября с 15:00 граждан будет принимать министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе, с 15:00 — министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

8 октября с 10:00 на встрече граждан будет ждать министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин, а с 15:00 — руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Кирилл Карасев.

9 октября с 10:00 жителей региона будет ждать министр образования региона Ингрид Пильдес.

Полная версия графика представлена по ссылке.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.