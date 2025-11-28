В Подмосковье утвердили график работы приемной правительства в декабре 2025 г

В Московской области утвердили график приема граждан в приемной правительства Подмосковья на декабрь 2025 года. Приемная находится по адресу: Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 4, стр. 1, БЦ «Кубик», секция «В», сообщает пресс-служба правительства Московской области.

Так, 1 декабря с 10:00 прием проведет председатель Комитета по ценам и тарифам Московской области Олег Толмачев.

2 декабря в 15:00 посетителей будет принимать министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

3 декабря с 10:00 начнется прием у министра экономики и финансов Московской области Дмитрия Прянчикова, с 15:00 — у руководителя Главного управления региональной безопасности Подмосковья Кирилла Карасева.

4 декабря в 10:00 прием граждан начнется у министра образования Московской области Ингрид Пильдес, в этот же день с 15:00 — у министра территориальной политики Московской области Юлии Губановой.

Два приема в один и тот же день и время — 8 декабря с 15:00 — пройдут у первого зампредседателя правительства Московской области Наталии Масленкиной и зампредседателя правительства Московской области — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

Полную версию графика можно посмотреть по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.