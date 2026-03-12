В Подмосковье уточнили порядок выплат штрафов и компенсаций за целевое обучение
Во время 131-го заседания Мособлдума приняла закон, разъясняющий полномочия правительства в области установления порядка выплаты компенсации за целевое обучение и штрафа, передает корреспондент РИАМО.
Председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова отметила, что таким образом региональный закон приводится в соответствие федеральному. Это касается целевого обучения при получении среднего профессионального образования (СПО) и в вузах, повышения гарантий исполнения обучающимися и заказчиками условий договоров о целевом обучении.
ФЗ установлено:
- за неисполнение работодателем или обучающимся обязательств по договору о целевом обучении в вузах (кроме медицинских) ими выплачивается в бюджет теперь не штраф, а компенсация за обучение;
- за неисполнение работодателем или обучающимся обязательств по договору о целевом обучении в медицинских СПО и вузах ими выплачивается в бюджет не только компенсация за обучение, но и штраф.
Ранее во всех вузах был установлен только штраф за неисполнение договоров о целевом обучении.
В случае если работодатель не трудоустраивает студента СПО или расторгает с ним договор о целевом обучении, то он обязан выплатить среднемесячную заработную плату в Московской области за 3 месяца, причем данная мера не затрагивает студентов медколледжей.
В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщал ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.
