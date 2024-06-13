В Подмосковье установлены новые меры поддержки для работников соцобслуживания

«Закон устанавливает для работников учреждений социального обслуживания ежемесячную выплату на аренду жилья. Планируется, что размер выплаты составит 20 тысяч рублей. А если оба супруга являются такими сотрудниками, то семья будет получать 30 тысяч рублей», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Компенсацию за аренду жилья уже получают медики и педагоги. Например, более 11 тысяч медработников.

«Предполагается, что такую выплату смогут получать более 900 работников. На эти цели предусмотрено более 134 млн рублей в этом году. Планируется, что выплату будут получать свыше 400 уже работающих сотрудников и будут привлечены еще более 500 специалистов», — подчеркнул парламентарий.

Кроме этого, планируется предоставлять единовременные выплаты молодым специалистам — 50 тысяч рублей в первый год работы и 100 тысяч рублей во второй год.

«Наш регион активно развивается и нуждается во врачах, сиделках, медсестрах, логопедах, младших воспитателях, специалистах по реабилитации. Поэтому считаем, что пришло время распространить меры поддержки и на работников учреждений социального обслуживания. Так мы мотивируем их жить и работать в Подмосковье», — сказал Брынцалов.

На выплату молодым специалистам в 2024 году предусмотрено финансирование в объеме 5,4 млн рублей. Планируется, что в первый год ее получат более 100 человек и свыше 160 — во второй год (с учетом вновь принятых сотрудников).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.