В Подмосковье установили штраф за несоблюдение требований к содержанию питомцев

6 марта состоялось 106 заседание в Мособлдуме, в ходе которого министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных выступил с инициативой о признании утратившим силу раздел КоАП МО об ответственности за правонарушения в области обращения с животными в связи с тем, что в КоАП РФ и региональных КоАП не допускается дублирование ответственности за одни и те же правонарушения. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«В 2021 году Мособлдума внесла законодательную инициативу по внесению изменений в КоАП РФ в части установления ответственности за нарушение требований к содержанию домашних животных. До принятия изменений в федеральное законодательство регион самостоятельно ввел административную ответственность за нарушение правил выгула, что позволило оперативно реагировать на обращения жителей и привлекать к административной ответственности владельцев животных за неустранение продуктов жизнедеятельности, нахождение собак без поводка и намордника, а также за покусы и причинение ущерба. Начиная с 2021 года было выписано 519 штрафов на общую сумму более 1,8 млн рублей, из них: 377 штрафов на сумму 390 тысяч рублей за нарушение правил выгула и 209 штрафов на 1,4 млн рублей за покусы и причинение ущерба», — отметил Сергей Двойных.

В декабре 2024 вступили в силу изменения в статью 8.52 КоАП РФ, согласно которым введена ответственность за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. По статье привлекаются к ответственности граждане, нарушающие требования, установленные как федеральным законодательством, так и региональным.

Сумма штрафов составляет:

для физических лиц — от 1,5 до 3 тыс. рублей;

для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 5 до 15 тыс. рублей;

для юридических лиц — от 15 до 30 тыс. рублей.

Принятые меры направлены на безопасность жизни и здоровья жителей региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.