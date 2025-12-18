В Подмосковье установили единую форму и символику для народных дружинников

«Народные дружинники — наши надежные помощники, и жители должны сразу и без сомнений узнавать их в лицо. Поэтому мы считаем абсолютно правильным введение единой, хорошо различимой формы для всех дружинников. Это не просто „униформа“ — это знак доверия и опознавательный знак. Чтобы каждый прохожий точно знал, к кому можно обратиться за помощью, а любой нарушитель видел, что район под надежным контролем», — сказал председатель комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов.

Он уточнил, что в настоящее время в Подмосковье несут службу более одной тысячи народных дружинников. При их содействии сотрудники полиции выявили более 4,7 тысячи административных правонарушений и более 80 преступлений.

Баранов подчеркнул, что деятельность дружинников важна и полезна. На экипировку предусмотрено ежегодное финансирование.

«В 2026 году на изготовление удостоверений, форменной одежды и отличительной символики запланировали финансирование — порядка 23 миллионов рублей», — отметил Баранов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.

