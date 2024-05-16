В Подмосковье установили бессрочный статус многодетной семьи

Мособлдума в ходе заседания приняла закон, которым в соответствии с указом президента Российской Федерации устанавливается бессрочный статус многодетной семьи, передает корреспондент РИАМО.

Теперь, в соответствии с законом, многодетной является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно. Статус подтверждается удостоверением единого образца, устанавливаемого правительством Российской Федерации. Порядок установления статуса многодетной семьи утверждается правительством Московской области.

Право на получение мер социальной поддержки имеет многодетная семья в составе:

Лиц, состоящих в зарегистрированном браке;

Матерей (отцов), не состоящих в зарегистрированном браке;

Их троих и более детей (родившихся, усыновленных/удочеренных, пасынков и падчериц) в возрасте до 18 лет;

Детей, достигших совершеннолетия при условии, что они обучаются в образовательных организациях всех типов по очной форме обучения и не достигли 23 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.