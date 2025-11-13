В Подмосковье успешно реализовано 450 наказов жителей в сфере культуры и спорта за текущий год

Заместитель председателя Комитета по образованию, науке, туризму, спорту, молодежи, депутат Мособлдумы Александр Легков на заседании фракции в Мособлдуме 13 ноября сообщил, что в Московской области за год успешно реализовали 450 наказов жителей в области спорта и культуры, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

По словам парламентария, с 2021 года в рамках Народной программы в Подмосковье активно ведется работа по исполнению наказов жителей, касающихся развития культуры и спорта.

«По состоянию на ноябрь 2025 года количество актуальных наказов составляет 705. С 2021 года исполнено 450 наказов, еще 231 находятся в стадии исполнения, остальное в стадии проработки. Также дополнительно поступили 66 наказов во время встреч с жителями», — рассказал Легков.

Он подчеркнул, что комплексный подход к работе с наказами жителей позволяет совершенствовать инфраструктуру и развивать новые проекты по инициативе населения.

«Так, в текущем году выделено и оборудовано помещение для школьного театра в Жуковском, реконструирован стадион „Гидросталь“ в Чехове, капитально отремонтирована детская школа искусств в Ступино, а также проведено обновление спортивных и культурных объектов в ряде других муниципалитетов Подмосковья», — рассказал Легков.

Руководитель фракции, спикер парламента Игорь Брынцалов в ходе заседания дал поручение депутатам проверить ход капремонта и оснащения объектов культуры и спорта.

«На этот год ремонт запланирован на 16 спортивных комплексах и 6 стадионах. Кроме того, в планах — строительство 8 футбольных полей. Также выделено более 100 млн рублей на укрепление материально-технической базы 22 спортивных школ. Что касается модернизации домов культуры, то работы запланированы в 2025 году на сумму свыше 2,3 млрд рублей в 15 муниципалитетах. Все объекты имеют свои особенности. Нужно всегда брать это во внимание, чтобы оправдать ожидания посетителей и работников этих учреждений. Поэтому с жителями мы не просто контролируем ход работ, а там, где это необходимо, вносим коррективы», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.