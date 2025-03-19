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В Подмосковье услугой по выдаче справок из военкоматов воспользовались 1 тыс раз

С начала 2025 года комплексной услугой по выдаче справок военных комиссариатов на портале госуслуг Московской области воспользовались более одной тысячи раз. В рамках нее заявитель может получить 25 видов справок по одному заявлению. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления региона.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Личные документы» — «Справки». Чтобы подать заявку, необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы. В электронной форме потребуется выбрать военкомат, отметить нужные справки из списка и указать свою категорию.

Запросить справку могут военнослужащие, члены их семей (включая супругов, детей), вдовы/вдовцы, опекуны, попечители, усыновители детей и иждивенцы военнослужащего.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 1 рабочего дня. Ответ поступит в личный кабинет заявителя на региональном портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.