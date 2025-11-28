В Подмосковье услугой для многодетных семей воспользовались почти 35 тыс раз

С начала года на портале госуслуг Московской области комплексной услугой «Многодетная семья» воспользовались почти 35 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

В рамках услуги по одному заявлению можно получить льготный статус многодетной семьи, выплату на школьную форму, компенсацию оплаты коммунальных услуг, социальную карту жителя Московской области, а семьям с ребенком-инвалидом — выплату на питание и школьную форму.

Услуга «Многодетная семья» доступна на региональном портале госуслуг в разделе «Семья» и в блоке «Комплексные услуги» на главной странице портала. Получить ее могут семьи с 3 и более детьми в возрасте до 18 лет (или до 23 лет — при очном обучении), имеющие место жительства в Подмосковье.

Чтобы оформить услугу, нужно авторизоваться на регпортале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму заявления и приложить необходимые документы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.