В Подмосковье услуга записи в кружки и секции вошла в рейтинг госуслуг за неделю

На прошедшей неделе в рейтинг наиболее востребованных госуслуг на региональном портале вошла услуга онлайн-записи в кружки и секции. Ею воспользовались более 14 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Электронная услуга «Кружки и секции» позволяет записать ребенка сразу в несколько кружков и секций онлайн по одному заявлению. Подать заявление могут родители или законные представители ребенка, а также совершеннолетние кандидаты на обучение.

Самой популярной услугой за неделю стала «Выписка из домовой книги». Жители региона подали свыше 15,4 тысячи заявлений на ее оформление.

Также в рейтинг попали такие услуги, как: выдача и замена социальных карт жителя Московской области (свыше 7,8 тыс. заявлений), присвоение адреса (порядка 3,7 тыс. заявлений), а также онлайн-запись в детский сад (более 2,6 тыс. заявок).

На региональном портале доступно более 390 услуг для жителей и бизнеса. Также получать услуги в электронном виде можно в мобильном приложении «Добродел». Потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.