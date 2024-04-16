В Подмосковье ускорили оформление порубочного билета в 2 раза

В Московской области раза в два ускорили оформление услуги по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

«На региональном портале упростили услугу по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений. Срок ее предоставления сократился вдвое — до 8 рабочих дней. Кроме того, теперь оформлять заявления помогает «умный» сервис. Если планируется вырубка менее 15 деревьев, сервис автоматически создает один из обязательных документов — перечетную ведомость. Это экономит время пользователей и снижает вероятность отказа», — рассказала министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Порубочный билет необходимо получать, если планируется санитарная рубка, удаление сухостоя или аварийных деревьев, реставрация объектов озеленения, пересадка зеленых насаждений на общественной территории в городе или сельской местности. Кроме того, этот документ нужен во время капитального и текущего ремонта инженерных коммуникаций, сносе зданий и в других случаях.

Оформить порубочный билет могут владельцы недвижимости: физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели.

Услуга «Выдача разрешения на вырубку, посадку, пересадку зеленых насаждений» доступна в разделе «Земля и стройка» — «Строительные работы». Чтобы получить ее, следует выбрать свой муниципалитет, оформить онлайн-заявление и прикрепить документы. Заявку рассмотрит администрация городского округа. Ответ поступит в личный кабинет на региональном портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.