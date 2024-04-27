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В Подмосковье усилят меры безопасности в период майских праздников

Обеспечивать безопасность на улицах Подмосковья в период майских праздников будут сотрудники полиции, Росгвардии, ЧОПов и народные дружинники. Как и всегда на страже правопорядка стоит система «Безопасный регион»: камеры будут фиксировать все нарушения, сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

Особое внимание уделено антитеррористической безопасности мест массового пребывания граждан.

Для этого определены следующие меры:

изменена расстановка постов и маршрутов патрулирования для приближения нарядов полиции к местам проведения мероприятий;

будет проведено обследование мест массовых мероприятий и прилегающей территории кинологами со служебными собаками;

ограничены полеты БПЛА над местами проведения мероприятий, включая аппараты, используемые СМИ;

посетителей будут проверять на наличие запрещенных предметов при помощи технических средств;

проводится профилактическая работа с жителями о недопустимости участия в противоправных акциях и нарушения общественной безопасности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.