сегодня в 20:56

ГИБДД в Москве объявила рейд на электросамокатчиков с 10 по 12 мая

Сотрудники ГИБДД в Москве в период с 10 по 12 мая проведут масштабный рейд на электросамокатчиков, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Данное мероприятие направлено на профилактику правонарушений, связанных с использованием средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Сотрудники ведомства проведут разъяснительные беседы об основных правилах передвижения на СИМ и велосипедах.

Электросамокатчикам стоит быть предельно внимательными, чтобы сохранить свою жизнь и жизни других в безопасности.