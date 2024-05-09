сегодня в 22:00

Салют в честь Дня Победы начался в Москве

В Москве начался праздничный салют в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он длится около 10 минут.

Для наблюдения за салютом можно использовать следующие локации: парк Победы на Поклонной горе, смотровую площадку МГУ, а также Лужнецкую набережную у спортивного стадиона «Лужники». Всего праздничный салют организуют на 16 городских площадках.

И.о. министра обороны РФ Сергей Шойгу в ознаменование 79-й годовщины Победы ранее приказал дать салюты в Москве, городах-героях и городах, где дислоцированы штабы военных округов.