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ПВО сбила два украинских дрона над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали еще два украинских дрона над территорией Белгородской области, сообщает Минобороны РФ.

«С 20.30 до 21.40 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

Днем 9 мая ПВО сбила в регионе семь вражеских беспилотников.