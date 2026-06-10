В Подмосковье упростили выплату медикам за аренду жилья

В Московской области обновили онлайн-услугу по оформлению компенсации за аренду жилья для медработников. В электронную форму добавили сервисы предпроверки заявлений, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В электронную услугу по оформлению компенсации за аренду жилья для медработников добавили умные сервисы предпроверки. При переходе к заполнению заявления система автоматически анализирует данные и проверяет, есть ли у пользователя ранее поданное и еще не рассмотренное аналогичное обращение либо уже назначенная выплата. Информация выводится на экран в течение нескольких секунд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.