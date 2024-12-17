В Подмосковье упростили услугу по оформлению лицензий на алкоголь

На портале госуслуг Московской области обновили услугу выдачи лицензий на розничную продажу алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«С начала года подмосковные предприниматели воспользовались онлайн-услугой по оформлению лицензий на продажу алкоголя более 5 тыс. раз. Теперь сделать это стало проще благодаря оптимизации. Так, мы доработали сервис, который проверяет, попадает ли торговый объект в зону запрета продажи алкоголя: теперь пользователь получает информацию не только о действующих, но и о планируемых зонах ограничений. Также в онлайн-форме заявления увеличено количество полей, которые система заполняет автоматически», — рассказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Услуга «Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции» доступна на региональном портале в разделе «Развитие бизнеса» — «Лицензирование и разрешения». Воспользоваться ею могут только юридические лица.

Чтобы оформить заявление, нужно авторизоваться через ЕСИА юрлица, после этого внести сведения о заявителе и об организации, а затем приложить документы. Ответ поступит в личный кабинет в течение 15 рабочих дней.

Услуга платная, госпошлина за 1 год действия лицензии составляет 65 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.