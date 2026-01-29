В Подмосковье упростили продление лицензии для управляющих компаний

На портале госуслуг Московской области обновили сервис по лицензированию деятельности управляющих компаний. Теперь предприниматели и организации могут подать заявление на продление лицензии онлайн за 45–60 рабочих дней до окончания ее действия, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На региональном портале госуслуг Московской области появилась новая подуслуга для продления лицензии на управление многоквартирными домами. Теперь индивидуальные предприниматели и юридические лица могут выбрать соответствующую опцию при подаче заявления.

Подать заявление на продление лицензии можно не ранее чем за 60 и не позднее чем за 45 рабочих дней до окончания срока действия документа. Для этого необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Решение о продлении лицензии принимается в течение 10 рабочих дней.

Сервис также позволяет оформить новую лицензию, прекратить ее действие или запросить сведения из реестра лицензий Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.