В Подмосковье упростили получение льготы на зубопротезирование

Жители Подмосковья могут оформить справку на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов через умные сервисы регионального портала госуслуг, которые автоматически проверяют данные заявителя, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Умные сервисы на портале госуслуг Московской области упростили получение справки на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов. Система автоматически проверяет ключевые сведения и сообщает заявителю о возможных препятствиях для оформления льготы.

«Автоматические сервисы берут на себя проверку ключевых данных. Это позволяет заявителям не тратить время на детальное изучение условий и сроков — система сама подскажет, если есть препятствие для оформления льготы. Такой подход делает процесс максимально прозрачным и удобным, а также снижает вероятность ошибок», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов имеют ветераны труда и военной службы, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, неработающие пенсионеры и другие льготники с постоянной регистрацией в Московской области. Услугу предоставляют в порядке очереди.

Для постановки в очередь необходимо получить заключение стоматолога о показаниях к зубопротезированию и подать заявление на региональном портале. Услуга доступна в разделе «Поддержка» — «Отдых и здоровье». Результат рассмотрения заявки поступит в личный кабинет в течение семи рабочих дней.

При заполнении электронной формы сервисы находят ранее поданные нерассмотренные аналогичные обращения, проверяют сроки последнего зубопротезирования — три года для обычных материалов и шесть лет для дорогостоящих. Также система проверяет полномочия представителя по доверенности, льготный статус, наличие действующей справки, возраст предпенсионера и направляет совершеннолетним членам семьи уведомления о необходимости дать согласие на обработку персональных данных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.