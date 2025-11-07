В Подмосковье упростили оформление компенсации за домашний телефон

На портале госуслуг Московской области в услугу по оформлению ежемесячной денежной компенсации по оплате за стационарный телефон внедрили умные сервисы. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.

«Теперь умный сервис автоматически проверяет право заявителя на получение компенсации. Если ранее назначенная ему выплата не была приостановлена, то на экране появится соответствующее уведомление, и заявителю будет предложено выбрать другую цель обращения. Кроме того, заявителю также сообщат, если сведения о действующем договоре уже были предоставлены», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Услуга «Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате услуг местных телефонных соединений» доступна на региональном портале в разделе «Гражданам» — «Поддержка» — «Другое». Чтобы оформить выплату, нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму.

Ежемесячную компенсацию по оплате за стационарный телефон могут получить ветераны труда или военной службы при достижении ими пенсионного возраста, ветераны труда предпенсионного возраста, а также лица без группы инвалидности, награжденные медалью «За оборону Москвы» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Заявители должны быть прописанными в Московской области, иметь договор на предоставление абонентского номера и быть собственником помещения, где установлен телефон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.