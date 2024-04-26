В Подмосковье упрощена выдача разрешений на использование объектов животного мира

Оптимизирована государственная услуга «Выдача разрешений на использование объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением объектов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации». У заявителей появилась возможность подать заявление и получить результат оказания услуги посредством портала государственных и муниципальных услуг Подмосковья, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«Раньше для того, чтобы получить разрешение нужно было идти в МФЦ, ждать своей очереди, а потом еще и одобрения. Мы постарались оптимизировать эту процедуру и теперь получить разрешение на использование объектов животного мира может любой житель региона 24/7, отправив заявку через региональный портал госуслуг. Срок оказания услуги сократился с 21 до 15 рабочих дней», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Минэкологии напоминает, что пользование объектами животного мира может осуществляться как без изъятия животных из их природной среды, так и с изъятием. Изъятие должно осуществляться только по разрешениям, которые могут выдаваться только на использование животных, обитающих на территории Московской области в состоянии естественной свободы.

Разрешение может испрашиваться в целях: содержания объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания для использования их в культурно-просветительских, воспитательных, рекреационных и эстетических целях, а также в качестве ловчих (охотничьих) животных; содержания и разведения в неволе объектов животного мира для использования их в научных целях; извлечения полезных свойств жизнедеятельности объектов животного мира — почвообразователей, естественных санитаров окружающей среды, опылителей растений, биофильтраторов и других; других видов пользования, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

Услуга не распространяется на объекты животного мира: занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Московской области; отнесенные к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам; обитающие на особо охраняемых природных территориях федерального значения; на домашних, одомашненных, сельскохозяйственных животных.

Подать заявление на получение разрешения можно через региональный портал госуслуг, перейдя по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры»— комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.