В Подмосковье упрощают процедуру сдачи отчетности для водопользователей

На платформе государственных и муниципальных услуг Московской области запустился новый сервис, который существенно упростит процесс сдачи отчетности для водопользователей Подмосковья. Теперь жители смогут предоставлять данные в электронном формате без предоставления оригинала на бумажном носителе. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Электронная отчетность водопользователей имеет несколько существенных преимуществ. Теперь жители смогут сдавать бумаги в любое время и из любого места, что особенно важно в условиях быстрого темпа работы. Кроме того, отчет будет сохранен в личном кабинете пользователя и при надобности его можно скачать и отправить в другие органы государственной власти.

До запуска сервиса обработка отчета с бумажного носителя занимала значительное время. Один специалист тратил в год 94 рабочих дня на рассмотрение отчетов. Теперь же, Минэкология принимает отчетность в день ее направления, что существенно ускоряет процесс. Внедрение системы электронной отчетности позволит сократить время на подготовку и отправку документов до 60%, а также сократить количество случаев направления отчетов с нарушением установленного срока на 30%.

Важным фактором также стала минимизация ошибок и безопасность данных. Автоматизация системы снижает количество ошибок в отчете, которые могут возникать при ручном заполнении документов. Отметим что платформа следует всем нормам безопасности данных и все отправленные сведения будут надежно защищены.

Внедрение новой услуги в РПГУ — это значительный прогресс в сторону более действенного и актуального подхода к предоставлению отчетности.

Направить отчет в электронном виде можно по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/services/22754.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.