В Подмосковье умные сервисы «вывели» на помощь социальным предприятиям

На портале госуслуг Московской области упростили подачу заявок на получение статуса социальных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Теперь в электронной форме услуги появились умные сервисы. Один из них автоматически находит ранее поданное, но еще не рассмотренное заявление, а другой по ИНН проверяет регистрацию субъекта малого и среднего бизнеса в Подмосковье. Предварительная проверка выявляет несоответствия на ранних этапах подачи заявки, что помогает сократить количество отказов в предоставлении услуги», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Статус «Социальное предприятие» для малого и среднего бизнеса предоставляет доступ к различным мерам поддержки, включая гранты и помощь в продвижении продукции. Получить такой статус могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие с социально уязвимыми категориями граждан, а также предприятия, в которых трудятся социально незащищенные лица или которые занимаются социально значимой деятельностью в области образования, медицины, культуры и т. д.

Услуга «Признание субъекта МСП социальным предприятием» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Развитие бизнеса».

Статус соцпредприятия необходимо подтверждать ежегодно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.