В Подмосковье учли мнение бизнеса при планировании дороги в промзоне Видного

В Ленинском округе состоялся бизнес-завтрак с участием главы муниципаитета Станислава Каторова и уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнева. Встреча с предпринимательским сообществом была посвящена обсуждению проекта организации дорожного движения северной промзоны города Видное. Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

На территории расположено порядка 100 производственных предприятий и организаций, и вопрос реконструкции дорожной сети на данном участке назрел давно. На узких проездах крупногабаритный транспорт не мог разъехаться, перекрывая таким образом доступ к выездам другим компаниям на несколько дней. Предприятия из-за таких форс-мажоров не успевали вовремя поставить продукцию и терпели убытки. Ситуация требовала комплексного подхода. И его обеспечила местная администрация.

Проработав с проектными организациями план реконструкции дорожной сети и приняв во внимание все пожелания самих предпринимателей, в том числе по организации пешеходных переходов и тротуаров, в четверг на встрече был представлен итоговый проект.

«Очень ценно то, что глава и местная администрация при разработке таких важных для округа проектов опираются, прежде всего, на мнение предпринимательского сообщества. Это показывает степень открытости и заинтересованности власти в развитии территории. Тогда и бизнес охотнее идет на встречу, вкладывает дополнительные инвестиции, расширяет производство, создавая новые рабочие места, увеличивает доходную часть бюджета. Именно такой баланс интересов способствует улучшению социально-экономического положения Подмосковья», — подчеркнул Головнев.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — отметил Воробьев.