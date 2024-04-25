В Подмосковье участники СВО и их семьи смогут получить бесплатную защиту в суде

В Мособлдуме в целом проголосовали за изменения в законе, благодаря которым бойцы СВО и их семьи получат право на бесплатное представление интересов в суде, передает корреспондент РИАМО.

«Теперь, в соответствии с принятым сегодня законом, бойцы и их семьи также смогут получить бесплатную помощь в виде представительства в судах и различных органах со стороны Госюрбюро и адвокатов-участников системы бесплатной юрпомощи», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, одна из многочисленных мер поддержки, которая предусмотрена в регионе для участников спецоперации и членов их семей — бесплатная юрпомощь. Ее предоставляет Государственное юридическое бюро Московской области.

«В прошлом году за бесплатной юридической помощью обратились порядка 500 участников СВО и членов их семей. Они получили бесплатные юридические консультации, помощь в подготовке различных документов», — добавил Брынцалов.

Он отметил, что в Мособлдуме регулярно получают обратную связь от семей участников СВО.

«Юридическая помощь очень востребована, но к нам поступали обращения о необходимости расширить эту меру поддержки. Родственники участников СВО отметили, что некоторые ситуации, в частности, связанные с оформлением положенных льгот, требуют разрешения через суд», — уточнил спикер регионального парламента.

Бесплатную юридическую помощь можно получить дистанционно на специализированном портале министерства юстиции РФ.

Для этого гражданину необходимо зарегистрироваться в системе с помощью портала Госуслуг. Также помощь можно получить через электронную почту: agmo.gosurburo@mosreg.ru.

Юристы Госюрбюро ведут прием в мобильном офисе «Юрмобиль». Предварительная запись не требуется. Локации мобильного офиса «Юрмобиль» утверждаются ежемесячно. Ознакомиться с графиком и временем приема можно на сайте в разделе «График консультаций» (мобильный офис).