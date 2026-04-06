В Подмосковье участились встречи краснокнижного клинтуха

В Московской области во время весенней миграции птиц стали чаще замечать клинтуха, занесенного в Красные книги России и региона. Этот вид находится под особой охраной и относится к редким гнездящимся птицам с сокращающейся численностью, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«Клинтух занесен в Красную книгу региона как редкий гнездящийся вид с сокращающейся численностью. До 80-х годов прошлого века он нередко встречался в области, однако затем его численность снизилась, и сегодня в Подмосковье гнездится, предположительно, несколько сотен пар», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Министр пояснил, что ведомство просит жителей сообщать о наблюдениях клинтуха, чтобы собрать дополнительные данные о распространении вида.

Клинтух обитает в спелых лесах и парках с дуплистыми деревьями рядом с полями и лугами. Он гнездится в дуплах, часто использует дупла желны. Птицы моногамны, обычно откладывают два яйца и за сезон могут сделать вторую кладку. Основу рациона составляют семена диких и культурных злаковых растений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.