В Подмосковье центр «Ясенки» помогает семьям бойцов СВО

Центр реабилитации «Ясенки» в Подмосковье оказывает психологическую помощь родственникам участников СВО и семьям погибших военнослужащих. Программа включает 21-дневный курс восстановления с применением современных терапевтических методик, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В центре «Ясенки» организована комплексная поддержка не только для участников боевых действий, но и для их близких. Реабилитацию проходят сопровождающие бойцов родственники, а также жены и матери погибших военнослужащих. Для них созданы особые условия, направленные на бережное возвращение к повседневной жизни и восстановление душевного равновесия.

С семьями работает медицинский психолог Евгения Голубева. Она помогает женщинам пройти через острые этапы горевания и снизить интенсивность переживаний в течение стандартного 21-дневного курса.

«Моя главная задача как медицинского психолога — за 21 день максимально уменьшить острую боль и страдания, с которыми матери и жены живут после потери близкого человека. Каждый день заезда — это глубокая личная терапия, безопасное пространство, где можно высказать невысказанное и прожить тяжелые чувства», — пояснила Голубева.

По ее словам, программа сочетает доказавшие эффективность методы: техники переработки психологических травм, телесно-ориентированную терапию для снятия мышечного напряжения и арт-терапию. Творческие мастер-классы завершают каждый заезд и помогают участницам обрести внутренний ресурс и поддержку единомышленников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в «Ясенках» обновили оборудование для реабилитации участников СВО.

«Центр открылся в 2007-м на базе детского пионерского лагеря, а с февраля 2023 года стал принимать вернувшихся с СВО бойцов. Конечно, инфраструктура требовала модернизации, о чем нам говорили сами ребята», — отметил губернатор.