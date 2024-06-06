В Подмосковье торжественно захоронили останки 83 советских воинов

5 июня в д. Покровка, Атепцевского сельского поселения Наро-Фоминского городского округа Московской области проведены траурный митинг и торжественное захоронение останков 83 красноармейцев, героически погибших защищая нашу Родину от фашистских захватчиков. Об этом сообщает пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Останки погибших были обнаружены при проведении масштабной поисковой экспедиции, которую проводил поисковый отряд «Патриот», поисковый отряд «БУМЕРАНГ — ДОСААФ» Наро-Фоминск и поисковый отряд «Ополченец». Было установлено, что это бойцы и командиры 110-й (бывшая 4-я дивизия народного ополчения Куйбышевского района г. Москвы) и 338-й стрелковых дивизий 33-й армии. Имена и личные данные 5 наших защитников удалось установить.

Красноармеец Золотаренко Лазар Титович, 1903 г. р., уроженец Киевской области, Белоцерковского района, село Потиевка.

Красноармеец Титаренко Федор Семенович, 1904 г. р., уроженец Ростовской области, Заветинского района, село Заветное (родственники найдены).

Красноармеец Смеян Иван Тимофеевич, предположительно 1922 г. р., Белоруссия, воевал в составе 110-й стрелковой дивизия (1287 сп, 1291 сп) (родственники найдены).

Красноармеец Соловьев Иван Алексеевич, 1901 г. р., стрелок 1287 сп, был призван Егорьевским РВК. Числился пропавшим без вести 20 октября 1941 г. в районе д. Мишуково, Наро-Фоминского района.

Сержант Роганов Павел Иванович, на момент гибели ему было 47 лет, являлся членом ВКП (б), был призван Щелковским военкоматом Московской области. Числился пропавшим без вести в декабре 1941 г. — январе 1942 г.

В траурном мероприятии приняли участие представители: администрации городского округа, общественных молодежных патриотических организаций Московской области, поисковых отрядов Подмосковья, а также ветераны, жители городского округа и родственники сержанта Роганова П. И. правнук Крюков С. С., правнучка Клепова А.Ю. и внучка Бондаренко С. П.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.