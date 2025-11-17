В Подмосковье торжественно посвятили первоклассников в «Орлята России»

14 ноября в школе им. А. С. Попова городского округа Власиха прошло торжественное посвящение первоклассников в «Орлята России». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Поздравить с этим событием и выступить с напутственными словами пришли почетные гости: заместитель главы администрации Власихи Александра Шкуренко, директор школы им. А. С. Попова Галина Шик, депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков, региональный координатор Всероссийских проектов «Навигаторы детства» и «Орлята России» в Московской области Святослав Громов, настоятель храма отец Александр, а также ветераны РВСН и многие другие.

В ряды движения вступили 115 ребят. Они дали торжественную клятву, получили свои первые галстуки и фирменные значки. Завершился праздник исполнением гимна «Орлят России».

Проект «Орлята России» был создан в 2021 году по инициативе министра просвещения РФ Сергея Кравцова. В программе принимают участие тысячи мальчишек и девчонок со всех уголков нашей страны. Она направлена на всестороннее развитие обучающихся начальной школы на формирование основных ценностей — Родина, семья, команда, природа, познание, здоровье, доброта, дружба.

Свыше 460 тыс. детей Московской области являются участниками движения «Орлята России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения, — наставникам», — сказал он.