В Подмосковье торжественно открыли 9 волну проекта «Школа фермера»

На базе Тимирязевской академии прошло открытие 9 волны проекта «Школа фермера». Со стартом нового потока проекта участников поздравила директор института экономики и управления АПК Л. И. Хоружий. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода.

С напутственными словами обратился директор ГКУ Московской области «Центр агропромышленного развития» А. В. Семенов.

«Четвертый год в Подмосковье реализуется проект «Школа фермера». Участие в нем принимают более 900 участников со всей России, среди них 40 — из Московской области. Обучение проходят как действующие фермеры, так и те, кто планирует присоединиться к фермерскому сообществу региона. Помимо опытных преподавателей Тимирязевской академии, наши представители Центра агропромышленного развития и главы КФХ активно принимают участие в обучении: читают лекции, выезжают в рамках практики на действующие хозяйства», — сообщил директор Центра агропромышленного развития Московской области Алексей Семенов.

Программа нового потока включает два модуля:

Специалисты, обучающиеся по направлению «Зоотехния», изучат практические аспекты ветеринарно-санитарных мероприятий по переработке птицы, освоят технологии кормления овец, крупного рогатого скота, производства яиц и мяса птицы, молока овец и коз, познакомятся с инновационными технологиями в свиноводстве.

Специалисты, обучающиеся по направлению «Производство фермерской продукции для индустрии гостеприимства», узнают методы государственного регулирования индустрии туризма и гостеприимства, приобретут навыки управления качеством фермерской продукции для данной сферы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что для поддержки фермеров за 2 года в области предоставили более 23 тыс. га земли под производство сельхозпродукции – это программы «Земля без торгов» и «Подмосковные 10 га».

«Также важный аспект продовольственной безопасности – регулирование цен и снижение доли импорта. В этом нам помогает большая программа по хранению урожая. За 2023 год мы создали мощностей хранения на 60 тыс. тонн», - добавил глава Подмосковья.