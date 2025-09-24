В Подмосковье тату-мастера оштрафовали за воровскую символику

В подмосковном Королеве тату-мастера оштрафовали за изображение «воровской звезды» в рекламе своих услуг по сведению наколок, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Сотрудники правоохранительных органов заинтересовались группой косметического салона в социальной сети «Вконтакте». Поводом стали посты с рекламой соответствующих услуг. На одном из фото сводили татуировку со звездой АУЕ*. Владельцем сообщества оказался 39-летний Алексей К.

В настоящий момент все страницы салона в социальных сетях удалены. На Алексея составили протокол, с которым он ознакомился и согласился. Судья Королевского городского суда признал его виновным в публичной демонстрации экстремистской символики и назначил ему административный штраф в размере 1 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в России могут перерегистрировать машины, в номерах которых есть сочетания букв АУЕ* и ВОР.

* Экстремистское движение, запрещенное в России.