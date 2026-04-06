В Подмосковье суд предоставил производителю право на выпуск ветпрепарата

Так, он обязал фирмы заключить с истцом лицензионные договоры и предоставить простые (неисключительные) лицензии на использование изобретений, которые охраняются евразийским патентом ЕА011764 и патентами РФ. Это касается создания и оборота ветпрепаратов, содержащих МНН флураланер.

Лицензии предоставляются в России на весь срок действия исключительных прав, также будет возможность применения изобретений любыми не противоречащими закону способами. Вознаграждение правообладателям — 1% от фактической выручки «Биохимика» от продажи препаратов. Иностранным компаниям эта сумма должна выплачиваться каждый год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

Суд установил, что зарубежные компании — правообладатели патентов, которые относятся, в том числе, к препарату «Бравекто», его поставки в РФ с 2022 года сильно уменьшены и не обеспечивают потребности ветеринарии, так как нет полноценных аналогов. Истец обладает всеми лицензиями, производственными мощностями и заключением Россельхознадзора о соответствии требованиям GMP, что подтверждает его готовность наладить производство ветпрепарата.

Как отмечается в решении суда, в материалах дела нет доказательств, что ответчики обеспечили достаточное использование изобретений по спорным патентам, также нет подтверждений уважительности причин, по которым компании поставляли препарат в другие государства, но не в РФ.

Применив статью 1362 Гражданского кодекса России о принудительной лицензии, а также положения статьи 10 ГК РФ о недопустимости злоупотребления правом, Арбитражный суд Подмосковья признал формальными ссылки иностранных фирм на «четырехлетний иммунитет» и исходил из необходимости предотвращения дефицита социально значимых товаров и обеспечения баланса интересов правообладателей и общества.

Это решение показывает взвешенный, юридически выверенный подход суда к разрешению сложного спора в сфере интеллектуальной собственности и фармрынка, ориентированный на строгое соблюдение закона и защиту баланса частных и публичных интересов, включая интересы системы ветеринарной безопасности РФ.

