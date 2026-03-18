В Подмосковье студента колледжа оштрафовали за граффити на балконе дома

В подмосковном Видном студента колледжа оштрафовали за граффити с символом «Древнерусской инглиистической церкви»* на балконе дома, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

В декабре 2025 года 19-летний Руслан З., завершающий обучение в колледже, нарисовал на балконе дома символ, который принадлежит «Древнерусской Инглиистической Церкви Православных староверов — Инглингов»*. Организация была основана в 1992 году оккультистом и автором «Славяно-арийских вед» Александром Хиневичем. Инглинги считают Омск, родной город Хиневича, сакральным и называют его «Асгардом».

Сама церковь признана экстремистской и запрещена в РФ с 2004 года из-за использования свастики при проведении обрядов Также движение распространяло антисемитские убеждения и утверждало, что христианство убивало русских людей.

В отношении Руслана составили протокол по статье 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). Суд оштрафовал студента на 2 тыс. рублей.

*Движение запрещено на территории РФ