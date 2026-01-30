В Подмосковье строят производство комплектующих для складского оборудования

Новое производство для российского рынка складской логистики строится в Орехово-Зуевском городском округе — цех завода «Стелкон», выпускающего автоматизированные системы хранения с радиошаттлами и стеллажное оборудование, передает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Реализация проекта позволит увеличить выпуск отечественной продукции, снизить зависимость бизнеса от импорта и повысить устойчивость логистических цепочек в промышленности и торговле. Площадку под строительство предприятие получило по региональной программе «Земля за 1 рубль». Инвестиции в проект составляют 14 млн рублей.

В здании площадью около 3,3 тысячи квадратных метров будет организована обработка металлических конструкций — один из ключевых этапов производства современных складских систем. Речь идет о технологически сложном оборудовании, которое ранее в значительной степени поставлялось из-за рубежа и сегодня замещается российскими решениями.

Надзор за возведением объекта осуществляет Главгосстройнадзор Московской области. На текущий момент строительная готовность цеха достигла 50%, ведутся работы по устройству полов и внутренних инженерных сетей. Завершить строительство планируется в четвертом квартале 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область заинтересована в сотрудничестве с иностранными инвесторами. Власти региона делают нужные шаги в этом направлении.

«Мы понимаем, что сегодня, как никогда, мы должны делать встречные шаги в разных направлениях, будь то инфраструктура, жилье или решение трудовых ресурсов. Мы знаем, что наш вклад для вас важен», — подчеркнул губернатор.