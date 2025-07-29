В Подмосковье строят более 60 школ, еще 57 капитально ремонтируют

Готовность школ региона проверяют родители, партийные активисты и представители администраций. По народной программе «Единой России» за период 2021–2024 год было создано 110 тыс. школьных мест. Еще свыше 19 тыс. мест будет создано к сентябрю текущего года. Свои двери для учеников откроют 23 новых образовательных организации, еще 57 школ будут капитально отремонтированы. Речь идет о строительстве школ как за счет бюджета региона, так и в рамках инвестконтрактов. Об этом сообщает пресс-служба отделения партии «Единая Россия» Московской области.

Как отметил председатель Мособлдумы, секретарь областного отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов, в Московской области высокие темпы строительства жилья, поэтому важно обеспечивать новые микрорайоны социальной инфраструктурой.

«Такой запрос депутаты-члены партии получают в ходе своих встреч с жителями. Мы ежегодно строим и ремонтируем школы, детские сады, чтобы они удовлетворяли запросам наших жителей. Также вводим новые меры поддержки для привлечения учителей и воспитателей в садиках. Речь идет о ежемесячных выплатах на аренду жилья, „подъемные“ молодым специалистам, доплаты за классное руководство и другие», — рассказал Игорь Брынцалов.

Он добавил, что важно, чтобы за ходом строительства и ремонта школ, детских садов следило также родительское сообщество, учителя.

«Они всегда подскажут, как лучше организовать пространство для детей, в какой цвет покрасить стены, или какую площадку сделать во дворе», — добавил парламентарий.

Сейчас работы по строительству и капремонту ведутся почти во всех округах региона. Партийцы вместе с местными жителями контролируют ход работ.

Так, готовность школы в деревне Сытьково Рузского округа вместе с председателем Совета депутатов Ириной Верейной проверила родитель ученицы 6 класса Анна Лапшина.

«Как мама я очень рада, что столько внимания уделяется безопасности наших детей. Проверяем не только учебные классы, но и столовую, спортзал, санузлы. Очень важно, что не забывают про пожарную безопасность и доступность для детей с особенностями здоровья», — прокомментировала родительница.

Ремонт школы «Росинка» и детского сада «Сказка» в Черноголовке проверила мама двоих детей Юлия Шапаева, которые учатся в 1 и 9 классах данного учреждения.

«На первом месте для меня — безопасность и комфорт детей. Приятно видеть, что школа и детский сад готовы к новому учебному году. Надеемся, после ремонта в школе и саду будет ещё больше тепла и уюта. Также благодарим за новые парковки для велосипедов и самокатов — они делают передвижение детей удобнее и безопаснее», — сказала Юля Шапаева.

В Химках депутат Госдумы Алла Полякова оценила ход капитального ремонта одной из старейших школ округа — школы № 8 имени Василия Матвеева. Уже в этом учебном году за парты обновленного учреждения сядут более 650 юных химчан. Здание, построенное в 1956 году, носит имя первого директора, ветерана Великой Отечественной войны. В рамках народной программы партии «Единая Россия» строители сохранили исторический фасад, а в интерьере создаются патриотические муралы в честь героя СВО Тимофея Воробейкина и ветерана войны Григория Муходавкина.

«Сейчас в здании ведутся финальные работы: отделка, подключение инженерных систем, установка сантехники, мебели и благоустройство территории. Общая площадь ремонта — около 4 тысяч квадратных метров. Художники оформят стены патриотическими картинами, посвящёнными истории Химок и России. Во дворе появится мемориал в память о 352-й стрелковой дивизии, заработает школьный музей. Подрядчик заверяет, что работы завершат в срок, и 1 сентября образовательное учреждение откроет свои двери для ребят. Обязательно проведем повторный мониторинг в начале сентября», — рассказала Алла Полякова.

Сейчас в Подмосковье также проходит тематическая неделя приема по вопросам образования. Получить консультации может каждый житель Московской области, обратившись в местную общественную приемную «Единой России», которые располагаются в каждом муниципалитете. Найти адрес и телефон ближайшей можно на региональном сайте партии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в Московской области планируется открыть 71 школу, из них 57 — после капремонта.

«В чем нюанс, в чем важный элемент? Когда старую школу мы трансформируем в современное здание, то потребление, в частности, энергопотребление, растет», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что очень важно своевременно на местах убедиться, что все нормально с инфраструктурой. Во время капремонта — сделаны красивые стены, новая кровля, укреплен фундамент, приведены в порядок спортзал и классы, но это еще все вместе должно работать, а значит — должна быть вся необходимая инфраструктура.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.