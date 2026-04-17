В Подмосковье стартует зональный этап конкурса родкомитетов

Зональный этап конкурса «Секреты дружного класса. Родители Первых» стартует 18 апреля в Подмосковье. В этом году в проекте участвуют более 205 тысяч школьников и родителей, а также свыше 3700 класс-команд, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Муниципальный этап конкурса прошел в марте в 55 городских округах. Его победители представят свои команды на зональных площадках в Одинцово, Богородском, Долгопрудном, Чехове и Коломне. Участники подготовят выставку-презентацию «Семья и школа — воспитываем вместе» и творческую визитку «Секреты дружного класса», раскрывающую индивидуальность коллектива.

18 апреля 12 команд выступят в Богородском городском округе на базе центра образования «Богородский» имени Д. Е. Пудовкина в Ногинске. В этот же день команды из Дубны, Королева, Мытищ и других муниципалитетов встретятся в школе № 11 Долгопрудного, а в Одинцовском округе участники представят проекты в образовательном центре «Багратион».

25 апреля конкурс продолжится в Коломне и Чехове. В финал выйдут 15 команд. Итоговый этап состоится 16 мая в городском округе Котельники на базе школы № 2.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.