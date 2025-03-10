В Подмосковье стартует проект «Капитаны образования»

9 апреля в Московской области начнет работу новый региональный проект «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья». Его организатором выступает министерство образования Московской области, региональным координатором — Корпоративный университет развития образования (КУРО). Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Проект направлен на развитие лидерских качеств педагогов и управленцев, повышение качества образования в школах региона, а также создание платформы для обмена опытом и формирования кадрового резерва руководителей в системе образования.

Программа включает обучающие модули, стажировки и наставничество. Отбор участников пройдет в несколько этапов: онлайн-диагностика, видеовизитка и очная сессия.

Принять участие в проекте могут педагоги и управленцы из Московской области и других регионов России, имеющие высшее образование, стаж работы в сфере образования не менее 3 лет (для действующих директоров — до 2 лет) и прошедшие дополнительную подготовку по направлениям «Менеджмент в образовании» или «Управление в сфере образования».

Прием заявок стартует 10 марта 2025 года на сайте «КУРО».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.