В Подмосковье стартует онлайн-хакатон «Кибер рывок» для школьников и студентов

Школьники 8–11 классов и студенты колледжей и вузов Подмосковья могут принять участие в онлайн-хакатоне по программированию «Кибер рывок», который пройдет 16–17 февраля, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

К участию в онлайн-хакатоне приглашаются школьники, владеющие хотя бы одним языком программирования, а также студенты колледжей и вузов региона. Участникам предстоит решать реальные задачи от компаний, включая разработку ботов, веб-сервисов и решений на основе искусственного интеллекта.

Формат мероприятия предусматривает командную работу, обмен опытом с единомышленниками и консультации экспертов. Хакатон пройдет 16–17 февраля в онлайн-режиме.

Зарегистрироваться для участия можно до 13 февраля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.