В Подмосковье стартует образовательный проект «День цифры»

Летом стартуют мероприятия Всероссийского образовательного проекта «День цифры». Он познакомит детей с цифровыми технологиями, искусственным интеллектом и популярными профессиями в ИТ-сфере. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

В создании заданий участвуют ведущие ИТ-компании страны. Особенностью этого года стало расширение образовательной программы благодаря сотрудничеству с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее». Специально для «Дня цифры» разработаны методические материалы для проведения просветительских мероприятий по искусственному интеллекту в детских лагерях.

Все материалы проекта, такие как видеоролики, онлайн-тренажеры, методички для педагогов и родителей, доступны на официальном сайте проекта. Это позволяет продолжить обучение как в лагере, так и дома. Каждый этап адаптирован под две возрастные категории (7-12 и 13-17 лет), благодаря чему принять участие смогут все ребята лагеря или ученики школы.

Организаторами проекта выступают Минцифры России, Минпросвещения России и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы ИТ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.