В Подмосковье стартует новый «Урок цифры» о кибербезопасности в космосе

В школах Подмосковья с 19 января начнется новый сезон Всероссийского проекта «Урок цифры», посвященный кибербезопасности в космосе, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Новый сезон образовательного проекта «Урок цифры» стартует в Подмосковье 19 января. Тема занятия в этом году — кибербезопасность в космосе. Для школьников подготовлены три сценария урока: для младших, средних и старших классов.

Ученики 1–4 классов познакомятся с устройством современных спутников и выполнят космическую миссию. Для 5–9 классов задания направлены на развитие навыков анализа угроз в цифровых и космических системах, а также освоение инструментов защиты данных. Старшеклассники изучат продвинутые методы обеспечения кибербезопасности, включая настройку алгоритмов анализа данных, создание защищенных каналов связи и предотвращение кибератак на спутники и станции.

Пройти урок можно как в школе, так и дома — тренажер доступен онлайн до 8 февраля на платформе «Урока цифры». После прохождения участники получат сертификаты.

Проект реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры и Минпросвещения России в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что широкая цифровая трансформация должна пронизывать каждую отрасль, войти в жизнь каждого человека и каждой семьи.

По его словам, в рамках нацпрограммы при поддержке и сопровождении Минцифры была проделана очень заметная большая работа и регионами, и правительством.