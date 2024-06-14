В Подмосковье стартует летняя школа по управлению интернетом для студентов

В Московской области с 15 июля по 20 августа пройдет пятая летняя школа по управлению интернетом в онлайн-формате. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Основная задача школы — погружение слушателей в текущие вопросы управления интернетом и цифрового сотрудничества на глобальном и локальном уровне, формирование навыков для участия в работе международных организаций, конференциях и дискуссиях по этим темам.

К участию приглашаются студенты, аспиранты, молодые преподаватели, исследователи любых образовательных профилей, а также специалисты и профессионалы, интересующиеся тематикой летней школы.

Программа школы будет проводиться в два этапа:

Подготовительно-отборочный этап пройдет с 15 по 31 июля. Участникам будет доступен вводный курс по управлению интернетом для погружения в глобальный контекст темы. Пройденную тему будут обсуждать на онлайн-встречах раз в неделю, а также предстоит выполнение домашних заданий для усвоения и закрепления материала.

По итогам этапа отберут 40 наиболее активных и заинтересованных слушателей для участия в основном этапе, который пройдет 3 по 20 августа.

Основной этап является программой дополнительного образования от Санкт-Петербургского государственного университета и предполагает взаимодействие с экспертами и практиками в сфере управления интернетом на тематических лекциях и дискуссиях.

Подать заявку на участие в летней школе можно до 10 июля. Обучение будет бесплатным. С подробной информацией о мероприятии можно ознакомиться на сайте.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что летняя оздоровительная кампания в регионе охватит около 180 тыс. ребят. Она стартует 30 мая.

«Традиционно мы вместе с муниципалитетами серьезно готовимся к летней кампании. В этом году она охватит порядка 180 тыс. ребятишек. На выбор родителей — 105 загородных лагерей в Рузе, Истре, Коломне, Пушкинском округе и других территориях. Кроме того, будут работать 960 пришкольных лагерей — они тоже востребованы. Наша первоочередная задача заключается в том, чтобы каждая локация, куда мы направляем детей, отвечала самым строгим требованиям и стандартам безопасности, удобства», — заявил Воробьев.